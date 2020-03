18-fach Vorbestrafter zerkratzte Nachbarn Auto

Über 7300 Euro Schaden, Angeklagter leugnet, wird aber dennoch verurteilt.

Der 49-Jährige hat bereits einiges auf dem Kerbholz, zwölf seiner Vorstrafen sind einschlägig, doch seit über zehn Jahren hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. So stünde es Aussage gegen Aussage, wären da nicht die zwei gesicherten DNA-Spuren am Nachbarauto. Der VW-Golf wurde in der Götzner Gemeinschaftsgarage dermaßen zerkratzt, dass sich der Schaden für die Reparatur auf 7.300 Euro beläuft. Der Pensionist erzählt nochmals, wie er abends seinen Wagen auf seinen Platz stellte, morgens war das Fahrzeug beschädigt.