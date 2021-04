1775 aktiv positive Corona-Infizierte

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Montag 112 Neuinfektionen und 109 Genesungen.

Stand Dienstag 8 Uhr: Die Infektionslage in Vorarlberg bleibt kritisch. Laut Dashboard des Landes wurden am gestrigen Montag in Vorarlberg 112 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 109 Genesungen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Montag bei 239. Damit liegt Vorarlberg mittlerweile deutlich über dem Österreich-Schnitt von 175,4. Allerdings testet die Modellregion Vorarlberg auch deutlich mehr als die restlichen Bundesländer.

1.775 Personen gelten derzeit in Vorarlberg als aktiv positiv auf das Virus getestet.

Am Montag mussten drei weitere Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben demnach 292 Vorarlberg an oder mit dem Virus.

Lage im Bregenzerwald

Also Corona-Hotspot des Landes gilt derzeit die Region Bregenzerwald. Die Infektionszahlen stiegen auch am Montag an. Brennpunkte waren etwa Schwarzenberg (50), Andelsbuch (49), Egg (46) und Lingenau (29). Auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen. Insgesamt 332 der 32.000 Bregenzerwälder gelten derzeit als Corona-positiv.

Lage in Spitälern

In den Krankenhäuser ist die Lage vorerst noch stabil. In Vorarlberg ist am Sonntag die Zahl der Corona-Patienten, die auf den Intensivstationen behandelt werden musste, leicht zurückgegangen. Aktuell benötigen acht Infizierte intensivmedizinische Betreuung. Insgesamt sind noch 23 der 59 Intensivbetten frei.

Insgesamt werden 37 Covid-Patienten im Spital versorgt, das sind fünf mehr als am Sonntag.

Acht Mitarbeitende sind Corona-positiv getestet, zwei sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Landesweiter Infektions-Hotspot blieb am Montag weiterhin Dornbirn mit 207 Fällen. Auf Platz zwei folgte Feldkirch mit 156 Infektionen vor Lustenau (147) und der Landeshauptstadt Bregenz (97). In 14 der 96 Vorarlberger Kommunen lagen aktuell keine Corona-Fälle vor.

7-Tages-Inzidenzen im Vergleich

Stand Montag 14 Uhr

Erstmals seit November ist Vorarlberg wieder negatives Schlusslicht bei den Corona-Neuinfektionen. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 240 liegt Vorarlberg mittlerweile eindeutig vor Wien und Tirol.

Besorgniserregend scheint die Situation derzeit vor allem in den Bezirken Bregenz und Dornbirn. Im Bezirk Bregenz mit dem Corona-Brennpunkt Bregenzerwald nähert man sich einer 7-Tages-Inzidenz von 300. Nur noch drei österreichische Bezirke weisen derzeit noch schlechtere Werte auf.