1754 aktiv positive Corona-Infizierte in Vorarlberg

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Dienstagnachmittag 81 Neuinfektionen und 104 Genesungen.

Stand Dienstag 16 Uhr: Die Infektionslage in Vorarlberg bleibt kritisch. Laut Dashboard des Landes wurden bis Dienstagnachmittag in Vorarlberg 81 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 104 Genesungen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag bei 237. Damit liegt Vorarlberg mittlerweile deutlich über dem Österreich-Schnitt von 170. Allerdings testet die Modellregion Vorarlberg auch deutlich mehr als die restlichen Bundesländer.

1.754 Personen sind derzeit in Vorarlberg aktiv positiv auf das Virus getestet.

Am Dienstag mussten keine weiteren Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben demnach 292 Vorarlberg an oder mit dem Virus.

Lage im Bregenzerwald

Also Corona-Hotspot des Landes gilt derzeit die Region Bregenzerwald, wobei sich die Infektionszahlen am Dienstag stabilsiert haben. Brennpunkte sind weiterhin Andelsbuch (51), Schwarzenberg (48), Egg (47), Bezau (28) und Lingenau (26). Auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen. Insgesamt 320 der 32.000 Bregenzerwälder gelten derzeit als Corona-positiv.