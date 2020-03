1,7 Mrd. Euro: Gebrüder Weiss hält Wachstumskurs

Das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 1,7 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2018 bedeutet das ein Plus von zwei Prozent.

Der Nettoumsatz aus dem Jahr 2018 konnte im vergangenen Jahr auf 1,7 Mrd. Euro gesteigert werden. Zudem hat Gebrüder Weiss hat seine Marktposition in Europa, den USA und Asien weiter ausbauen können.

Positive Entwicklungen in allen Bereichen

"2019 war ein gutes Jahr. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen haben wir uns in allen Geschäftsbereichen positiv entwickelt und konnten neue Technologien für erhöhten Kundennutzen und effizientere Prozesse erfolgreich einsetzen. Besonders erfreulich ist die Nachfrage im Bereich Home Delivery", sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Fokus auf Lehrausbildung und Nachhaltige Logistik

Zurzeit hat das Unternehmen rund 7.300 Mitarbeiter, die in Österreich, Deutschland, Serbien und der Schweiz tätig sind. Derzeit werden 264 Lehrlinge ausgebildet, die Teil der Fachkräftegewinnung sind. Mit einer Solaranlage am Wiener Standort und mit Photovoltaikanlagen an fünf weiteren Standorten werden jährlich mehr als 3 Millionen Kilowattstunden Strom alleine durch Sonnenenergie erzeugt. Laut Senger-Weiss sei die Logistikbranche innovativ und vielfältig. Im Gegensatz zur produzierenden Wirtschaft würde diese Leistung von der Gesellschaft oft nicht wahrgenommen werden. Ziel sei es, die wichtige Rolle innerhalb der Wertschöpfungsketten bis hin zum Endverbraucher zu vermitteln.