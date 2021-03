17-Jähriger wollte Mopedfahrt mit Hacke erzwingen

Junger Mann wegen versuchter Nötigung zu 360 Euro teilbedingter Geldstrafe verurteilt.

Die Mutter hatte dem Teenager seinen Helm weggenommen und sein Moped versperrt. „Den habe ich bezahlt, der gehört mir. Wenn ich nicht fahren darf, mach ich das Auto Deines Freundes kaputt“, drohte der Junge. Mit einer Gartenhacke ausgestattet ging er in der Tiefgarage Richtung Pkw. Die Oma, in heller Aufregung, wollte dies verhindern. Die eher kleine Rentnerin hielt ihren großgewachsenen, korpulenten Enkel fest. Der riss sich los und die Pensionistin fiel zwei Mal auf die Knie. Die Staatsanwaltschaft klagte versuchte Nötigung und Körperverletzung an. Die Betagte zog sich eine Schürfwunde und ein paar Prellungen zu.