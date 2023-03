1600 Jahre Einsatz für die Blasmusik

Ehrungsabend für 43 verdiente Bregenzerwälder Musikantinnen und Musikanten in Lingenau.

Lingenau. Beim festlichen Ehrungsabend des Blasmusikbezirkes Bregenzerwald im Wäldersaal Lingenau boten die Abordnungen der vielen Bregenzerwälder Musikvereine ein farbenprächtiges Bild. 43 Musikantinnen und Musikanten aus 17 Bregenzerwälder Musikvereinen wurden für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Für dieses beispielhafte Engagement und die Vorbildwirkung der Geehrten in ihren Vereinen bedankte sich Bezirksobmann Alexander Eberle. Zusammengezählt haben sich die Jubilare rund 1600 Jahre für die Blasmusik in der Talschaft engagiert.

Die Musikanten Kaspar Dünser, Martin Feurstein, Herbert Feuerstein, Susanne Gamper, Angelika Simma, Peter Gmeiner, Roman Voppichler und Andreas Lässer sind seit 40 Jahren in ihren Vereinen aktiv. Auf ein halbes Jahrhundert in den Reihen ihrer Vereine können Bernhard Meusburger, Alois Muxel, Pius Rüscher, Dietmar Tschuden, Gottlieb Ritter, Alfons Bereuter und Engelbert Bereuter zurückblicken. Musiker mit Leib und Seele sind seit 60 Jahren Josef Huber, Kurt Lipburger, Otto Maldoner, Wendelin Übelher sowie Gustav Türtscher seit 62 Jahren. Für 25-jährige Musikertätigkeit wurden sechs Musikantinnen und 14 Musikanten ausgezeichnet. Das Verdienstzeichen in Gold des Bundesverbandes konnte Hugo Fink (MV Krumbach) und Engelbert Beck (MV Lingenau) entgegennehmen. Die Auszeichnung in Silber gab es für Lothar Eiler (MV Alberschwende).