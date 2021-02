16 Neuinfektionen am Freitagmittag

In Vorarlberg galten laut Dashboard des Landes mit Stand Freitag, 12 Uhr, 360 Personen als aktiv positiv.

Todesopfer waren im Zusammenhang mit dem Virus keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 273 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Lage in den Spitälern

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Die Zahl der aktiv Infizierten lag auch am Freitagmittag in allen Gemeinden unter 50. In Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn wurden 48 Infizierte ausgewiesen, in Lustenau 32. 37 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.