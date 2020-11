16 neue Wohnungen in Hittisau

Wohnanlage „Hittisau Platz“ nimmt Formen an. Fertigstellung bis Ende 2021.

Das Mehrwohnungshaus wird in ökologischer Holzbauweise ausgeführt und besteht aus insgesamt 16 hochwertigen Wohnungen auf 3 Geschossen. Es gelangen 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen von ca. 52m² – 98m² zur Ausführung. Alle Wohnungen sind mit großzügigen Terrassen ausgestattet. Zusätzlich verfügen die Wohnungen im Erdgeschoss neben den Terrassen über Gartenflächen. Weiters sind Wohnungen mit intern erschlossenen Galerien sowie Stauflächen im Dachraum vorgesehen.

Ökologische Holzbauweise

Aktuell wird der Keller- und Garagenteil fertig betoniert. In Kürze wird mit dem Aufbau der Holzkonstruktion begonnen. Eine Fassade mit Lärchenschindeln wird das Bild entsprechend abrunden. Die Energieversorgung erfolgt durch den Anschluss an das örtliche Fernwärmenetz. Weiters ist eine Solaranlage vorgesehen. Die Räumlichkeiten werden mittels Niedertemperatur-Fußbodenheizung beheizt. ME