16 neue Polizisten für Vorarlberg

Landesrat Christian Gantner gratulierte 16 AbsolventInnen zur Polizei-Grundausbildung.

Fünf Polizistinnen und zehn Polizisten sowie ein Beamter der Sicherheitswache Dornbirn haben ihre Grundausbildung abgeschlossen und werden künftig die Exekutive in Vorarlberg verstärken. Bei der Ausmusterungsfeier am 27. Jänner im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie in Feldkirch gratulierten Sicherheitslandesrat Christian Gantner und Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher den 16 AbsolventInnen und überreichten ihnen ihre Abschlussdekrete.

©Land Vorarlberg/Hofmeister

LR Gantner gratuliert

"Die Vorarlberger Exekutive leistet konsequente und engagierte Arbeit, was sich seit Jahren regelmäßig in der österreichweit höchsten Aufklärungsquote niederschlägt – aktuell sind es 64 Prozent. Dafür ein herzliches Dankeschön", sagte Landesrat Gantner.

LR Gantner dankt den AbsolventInnen der Polizei-Grundausbildung



















© Land Vorarlberg/Hofmeister

Im Dienste der Menschen für Recht und Ordnung sorgen

Seinen Dank richtete der Sicherheitslandesrat nicht nur an die AbsolventInnen für deren Berufswahl und Bereitschaft, im Dienste der Menschen für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern darüber hinaus auch an die Lehrpersonen, die am Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Gisingen eine breitangelegte Aus- und Fortbildung sicherstellen: "Für die Polizei und Gemeindesicherheitswachen ist das Grundlagen- und Wissenszentrum der Exekutive eine unverzichtbare Bildungseinrichtung".

Für die erstklassige Bildungsarbeit, die geleistet wird, sprach der Landesrat den Verantwortlichen des Bildungszentrums einen besonderen Dank aus.

Herausforderungen für die Polizei

Derzeit hat die Polizei einige Herausforderungen hinsichtlich der personellen Situation zu bewerkstelligen. "Um diese zu bewältigen, ist es umso wichtiger, dass junge Nachwuchskräfte in den Polizeidienst nachrücken", betonte Gantner. Er arbeitet in diesem Zusammenhang derzeit gemeinsam mit der Landespolizeidirektion und den Sicherheitssprechern des Vorarlberger Landtags an einem Maßnahmenbündel. Weiters werden auf Landesebene Aktivitäten gesetzt, um die aktuelle Personalsituation zu verbessern.

