16-Jähriger nach Unfall am Schwarzenberg verstorben

Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilt, ist der bei einem Unfall am Schwarzenberg schwerstverletzte 16-jährige Jugendliche aus Dornbirn am Dienstag, 27. Juni 2023 gegen 20 Uhr im LKH Feldkirch verstorben.