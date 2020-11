16-Jähriger kassiert 15 Monate Haft für illegale Spritztour

Junger Syrer kann es nicht lassen, zum fünften Mal saß er hinter einem fremden Lenkrad.

Der Teenager war kurz zuvor wegen genau so einer Geschichte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er wurde im September bedingt entlassen, ein Strafrest von zwei Monaten Bewährungsstrafe war offen. Doch dessen ungehindert setzte er sich wieder in einen fremden Wagen, in dem der Autoschlüssel in der Mittelkonsole lag. Drei Tage fuhr er mit Kumpels durch die Gegend, dann wurde er von einem Zeugen erkannt und ertappt. Die Polizei kam. Doch zuvor drohte der junge Mann noch, ein weiteres Vergehen.