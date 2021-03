16 Hundertstelsekunden fehlten zur Goldenen

Antonia Muxel aus Reuthe holt Silber bei den österreichischen Schülermeisterschaften am Semmering

Antonia Muxel aus Reuthe holte sich beim ersten Tag der Österreichischen Alpinen Schülermeisterschaften am Semmering Silber im Slalom. Die U15-Läuferin lag nach dem ersten Durchgang noch in Führung, musste sich dann aber der Tirolerin Maja Waroschitz um 0,16 Sekunden geschlagen geben. Muxel erreiche die Laufzeiten eins (1. Lauf) und drei (2. Durchgang).



Bei den U14-Läuferinnen lag die Schwarzenbergerin Elisabeth Walch nach dem ersten Durchgang an der dritten Stelle, sie fiel im zweiten Lauf auf den fünften Rang zurück.



Ergebnisse

U14

1. Elisa Schuler (T) 1:46,58

5. Elisabeth Walch (V) + 1,66

7. Mia Nessler (V) + 2,69

11- Laura Beer (V) +3,58



U15

1. Maja Waroschitz (T) 1:41,23

2. Antonia Muxel (V) + 0,16

16. Sarah Mangeng (V) +8,96

NIZ: Marie Therese Haller (V)



U16

1. Valentina Rngs-Wanner (T) 1:38,73

11. Emma Amann (V) +9,42

NIZ: Lorena Jenni, Neomi Lampert, Leonie Lussnig (alle V)



Programm am Semmering

3. März: Riesentorlauf Mädchen

4. März: Riesentorlauf Burschen

5. März: Slalom Burschen