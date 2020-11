157 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

In Vorarlberg gelten derzeit 3.999 Menschen als Corona-positiv. Damit zeigt die Infektionskurve wieder nach unten.

Am Sonntag kamen von 0 bis 24 Uhr 157 Neuinfektionen hinzu, 428 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. Drei weitere Menschen verstarben mit oder an Covid-19.

Bezirke

Im Bezirk Bregenz gab es am Sonntag die meisten aktiven Fälle (1318), danach folgen Feldkirch (1082) und Dornbirn (999). Bludenz hatte die wenigsten Fälle (554).

Zahlen aus den Gemeinden

39 Covid-Patienten auf Intensivstation

In Vorarlbergs Spitälern ist am Sonntag die Situation im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert geblieben. 193 Coronapatienten mussten stationär behandelt werden, um drei mehr als am Vortag.