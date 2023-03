154.000 lesen täglich ihre VN gedruckt oder als E-Paper

Wochentags lesen 43,1 Prozent im westlichsten Bundesland Österreichs die Vorarlberger Nachrichten - gedruckt und als digitale E-Paper-Ausgabe unter epaper.vn.at.

V+ steigt weiter

Das entspricht bundesweit 154.000 täglichen Leserinnen und Lesern, am Wochenende steigt die Anzahl auf 166.000. “Ihr Vertrauen spornt uns an. Wir wollen mit engagiertem Journalismus jeden Tag erneut beweisen, dass Sie bestmöglich informiert sind - egal, ob Sie die gedruckte Ausgabe zur Hand nehmen oder uns über ihr Smartphone lesen“, sagt VN-Chefredakteur und Russmedia-Geschäftsführer Gerold Riedmann. Auch abseits der Media-Analyse gibt es erfreuliche Nachrichten: In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Leserinnen und Leser, die auf das Digitalangebot V+ Zugriff haben, auf über 14.000 gestiegen, vor sechs Monaten waren es noch 12.000 User.

Digitales Angebot

Die digitalen Berichte der VN-Redaktion sind mit ausführlichen Bildstrecken, Videos und zusätzlichen Grafiken direkt auf VOL.AT verfügbar. “V+ ist der digitale Schlüssel für Informationen und Meinungen aus mehreren Redaktionen, darunter natürlich VN, aber auch VOL.AT und der Neuen Vorarlberger Tageszeitung”, so Riedmann. VN-Abonnenten erhalten V+ zu besonders günstigen Konditionen (Infos: vn.at/vorteil). Auch die erfolgreiche TV-Sendung ‚Vorarlberg Live‘ zeigt die gute Kooperation zwischen VN und VOL.AT: ausführlichere Interviews mit interessanten Gästen gibt es in keiner anderen regionalen News-Sendung.

Die weiteren Titel in der Media-Analyse: 8,9 Prozent Reichweite verzeichnet die “Neue Vorarlberger Tageszeitung“ wochentags, die „Neue am Sonntag“ kommt auf 17,7 Prozent. Den “Standard“ lesen 7,4 Prozent, die Krone liegt wochentags in Vorarlberg bei 3,7 Prozent, am Sonntag bei 7,1 Prozent.