152 Neuinfektionen und sieben weitere Todesopfer

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen ist am Donnerstag in Vorarlberg leicht angestiegen

152 Menschen sind am Donnerstag in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dieser Zahl standen 121 Genesungen gegenüber.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen stieg somit leicht um 24 auf 2.030 Fälle an (Stand 24 Uhr). Sieben weitere Erkrankte starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 175.

25 Intensivpatienten

Aktuell befanden sich am Donnerstag 25 Corona-Patienten in Intensivbehandlung, es waren noch 20 Intensivplätze frei. Insgesamt wurden am Donnerstag 126 Corona-Erkrankte in Vorarlbergs Spitälern stationär betreut.