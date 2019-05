150 junge Künstler auf der Bühne

Musikmittelschule Lingenau und Musikschule Bregenzerwald brillierten beim gemeinsamen Konzert.

Auf dem Programm standen Chor- und Orchesterwerke aus Oper, Musical und Film. Zu Beginn erklang die Ouvertüre zur Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi. Im ersten, klassisch geprägten, Teil begeisterten das Sinfonieorchester und die 90 Sängerinnen und Sänger mit dem Elfenlied aus „Ein Sommernachtstraum“, mit „Abendsegen“ aus der Kinderoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck sowie dem Ausschnitt „Das klinget so herrlich“ aus Mozarts „Zauberflöte“. Souverän dirigiert wurden die 150 Mitwirkenden von Musikschuldirektor Urban Weigel. Mit einem Intermezzo aus der Oper „Carmen“ sowie „A Song for Lea“ zog das Sinfonieorchester der Musikschule alle Register seines beachtlichen Könnens.

Auf Grund des Schulumbaus der Lingenauer Mittelschule konnte der eingespielte Schuljahresablaufplan mit Schlusskonzert (MMS Lingenau) und Orchesterkonzert (Musikschule) nicht eingehalten werden. „Warum nicht aus zwei Veranstaltungen eine gemeinsame machen?“, dachten sich die Direktoren Roland Beer und Urban Weigel, nahmen das Projekt in Angriff und machten aus der Not eine Tugend. „Ein so großes Projekt miteinander zu stemmen, zeigt auch die hervorragende Zusammenarbeit beider Schulen“, betonten die beiden Leiter. Und der Erfolg gab den Initiatoren des Musik-Projekts Recht. Bei zwei Vorstellungen gab es Hunderte begeisterter Zuhörer. ME