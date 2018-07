150 Euro monatlich für Hartinger-Klein?

Frage des Tages von VN und VOL.AT: Finden Sie es gut, dass Sozialministerin Hartinger-Klein einen Monat lang mit nur 150 Euro leben soll?

Die Bedingungen sind einfach: Einen Monat lang soll die FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (58) ohne fremde Hilfe von 150 Euro leben. Sie muss also alle Ausgaben des täglichen Lebens, außer ihre Wohnkosten, mit diesem Betrag bestreiten. Schafft sie das, spenden die Wirtschaftstreibenden ein Ministerinnengehalt in Höhe von 17.511 Euro an eine karitative Organisation, die Hartinger-Klein selber aussuchen kann.