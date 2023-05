150.000 Lego-Teile wurden von 30 Familien zusammengebaut

Die zweite Lego-Challenge im Rahmen der Aktion MINT übertraf alle Erwartungen.

RANKWEIL. Die MINT Region Vorderland am Kumma veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil und im Rahmen der Reihe „Mit Vätern unterwegs“ zum zweiten Mal die Lego-Challenge im Rankweiler Vereinshaus. „Die Nachfrage an der Teilnahme war riesengroß. Leider haben wir einigen Menschen eine Absage erteilen müssen, das Event war restlos ausverkauft“, sagt MINT Koordinator Norbert Preg. Etwa 130 Baumeister im Alter von fünf bis 80 Jahren, das waren dreißig Familien aus ganz Vorarlberg, haben unter den fünfzig zur Verfügung stehenden Sets, gemeinsam faszinierende Kunstwerke zusammengebaut. In acht Tagen wurden die 150.000 Lego-Bauteile zu den passenden Bauwerken zusammen gestellt. Ein großes Lob gebührt nicht nur den Baumeistern, sondern auch Marktgemeinde Rankweil Mitarbeiterin Iris Loacker und MINT Vorderland am Kumma Koordinator Norbert Preg für die perfekte Organisation und die professionelle Abwicklung des besonderen Spektakel am Tag und in der Nacht. Bürgerservice Rankweil Leiterin Natalie Wojtech und Gemeinderat Helmut Jenny haben bei der großen Lego-Schau den jungen und älteren Künstlern vor großem Zuschauerinteresse für das unglaubliche Geschick und Marathon-Arbeit gratuliert und ihnen größte Wertschätzung entgegengebracht. „Kinder haben selten die Gelegenheit, so große und professionelle Lego-Sets zu bauen, zumal diese doch recht kostenintensiv sind und relativ viel Platz benötigen. Mit unserer Lego-Chalenge und den geliehenen Bau-Sets können wir die Wünsche der kleinen und und großen Lego-Fans auf nachhaltige Art und Weise erfüllen. Das technische Verständnis wird spielerisch gefördert“, sagt Natalie Wojtech. Vierzig Stunden an Bauzeit hatten die Familien die Möglichkeit ihre selbst ausgesuchtes Modell herzustellen. Die Familie Jäger aus Rankweil hat das größte Set die „Titanic“ mit insgesamt 10.000 Teilen in nur 25 Stunden fertig gestellt. Als zweites Kunstwerk hat Oliver und Jonas Jäger noch die Cheops Pyramide mit 1500 Bausteinen zusammengebaut. Weitere imposante Bauwerke wie beispielsweise Schloss Hogwart (6020 Teile), Real Madrid Stadion (5876), die Gärten von Ninjago (5685), Winkelgasse (5544) oder ein Liebherr Bagger (4108) konnten die Besucher bewundern.VN-TK