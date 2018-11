15 Vorderwälder Haushalte gesucht

Im Praxistest wird in der Energieregion Vorderwald versucht, vier Wochen klimaneutral zu leben.

Hittisau. Die acht Gemeinden der Energieregion Vorderwald wollen nicht warten, bis sich Gesetze und Rahmenbedingungen von selbst ändern sondern probieren, ob es bereits heute im Vorderwald gelingt, klimaneutral zu leben. Deshalb werden im Rahmen des Projekts „Paris – Vorderwald“ 15 Haushalte gesucht, die gemeinsam mit der Energieregion vier Wochen lang den Praxistest machen. Die Haushalte bekommen vielfältige und maßgeschneiderte Unterstützung, um ihr Ziel zu erreichen. So kann ein Elektroauto getestet werden oder eine Energieberatung vor Ort und Tipps genützt werden, wo sich Engagement am meisten lohnt. Pro Haushalt kann ein Sachbudget für diese Unterstützungen von max. 600 Euro ausgeschöpft werden.

In Paris wurde 2015 bei der UN Klimakonferenz beschlossen, den Treibhausgas-Ausstoß bis Mitte des dieses Jahrhunderts auf Null zu reduzieren. Nur so gelingt es, die Temperaturerhöhung der Erde auf maximal 2 Grad zu begrenzen. „Die Politik reagiert, wenn wir agieren. Darum warten wir nicht, bis sich Gesetze und Rahmenbedingungen von selbst ändern. Wir suchen 15 Haushalte im Vorderwald, die mit uns vier Wochen lang den Praxistest machen“, erläutert Monika Forster, Regionskoordinatorin vom Energieinstitut Vorarlberg, die Intentionen des Projekts. Gelingt es heute, im ländlichen Raum bereits klimaneutral zu leben? Wenn ja, was können wir dafür tun? Was müssen wir umstellen? Und wenn nicht? Was muss sich politisch ändern, damit das gelingt?