15 von 20 Spitalspatienten in Vorarlberg ungeimpft

Aktuell müssen 20 Covid-Patienten im Spital behandelt werden. Bis Dienstagmittag wurden 43 Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Dienstag 12 Uhr: Am Montag kamen 54 Neuinfektionen und 61 Genesungen hinzu. Bis Dienstagmittag wurden 43 Neuinfektionen und 78 Genesungen verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Montag leicht angestiegen und liegt aktuell bei 117,2. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 127,7.

Aktuell gelten 702 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg liegt aktuell bei 311.

Lage in den Spitälern

Am Montag wurden 4 an Covid-19-erkrankte Personen in den Spitälern aufgenommen. Zurzeit werden 20 Covid-19-Patienten stationär betreut, davon sind 15 nicht geimpft.