15 Verstöße bei 21 Kontrollen: Finanzpolizei hat Vorarlbergs Baustellen im Fokus

Die Finanzpolizei ist seit Wochen verstärkt auf den Vorarlberger Baustellen präsent und kontrolliert. Bei 21 kontrollierten Betrieben wurden in den vergangenen zwei Wochen 15 Verstöße angezeigt.

15 Verstöße in zwei Wochen festgestellt

Die Schwerpunktkontrollen beschränken sich dabei nicht nur auf Vorarlberg, sondern finden bundesweit statt. Allein in den vergangenen zwei Wochen wurden im Ländle auf 15 Baustellen 21 Betriebe geprüft. Allein hier wurden 15 Übertretungen festgestellt und Strafen in Höhe von 20.000 Euro bei den Bezirkshauptmannschaften beantragt. Hinzu kommt die Pfändung von 9.000 Euro an Steuerrückständen und die Aufgreifung von zwei sich illegal in Österreich aufhältige Personen, die der Polizei übergeben wurden.