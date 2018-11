15 Tote: Passagierin attackiert Fahrer - Bus stürzt in den Fluss

Vor dem tragischen Unglück kam es in dem Bus zu einer Auseinandersetzung, wie jetzt Videoaufnahmen zeigen.

Nach einem Busunglück in Chongqing in China mit mindestens 13 Toten gibt es auch keine Hoffnung mehr zwei weitere Vermisste zu finden. Wie Sicherheitsaufnahmen aus dem Bus jetzt zeigen, kam es vor dem Unglück zu einem Streit in dem Bus. Der Fahrer wurde offensichtlich so abgelenkt, dass er die Kontrolle über den Bus verlor und diesen über eine Brücke in den Fluss Yangtse steuerte.