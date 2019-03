1:5-Testpleite und den Spielmacher verloren

Eine 1:5-Testpleite erlitt SC Austria Lustenau gegen den Dritten der zweithöchsten Schweizer Liga, FC Winterthur.

Den Ehrentreffer der Elf um Trainer Gernot Plassnegger erzielte in der zweiten Hälfte der Schweizer Petar Pavlovic nach einer schönen Einzelleistung. Erfreulich, dass Kapitän Marco Krainz nach seinem Fernbleiben aufgrund des Präsenzdienstes in St. Pölten endlich wieder 90 Minuten lang gespielt hat. Austria-Coach Plassnegger brachte den gesamten Kader aus der Profiabteilung zum Einsatz. Viel schlimmer als die hohe Niederlage im bedeutungslosen Vorbereitungsspiel gegen eine starke Mannschaft von den Eidgenossen sind die Verletzungen von Spielmacher Sandro Djuric (Knie), Pius Dorn und dem Brasilianer William de Freitas. Letzterer schied kurz vor dem Schlusspfiff aus und die Austria spielte mit neun Feldspielern die Partie fertig. Dorn könnte in der kommenden Woche wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Eine genaue Diagnose von Sandro Djuric steht noch aus, ob er im Heimspiel gegen FAC Wien wieder spielen kann ist äußerst fraglich.