15 Monate Haft wegen Kinderpornografie

Arbeitsloser muss ins Gefängnis. Einschlägig vorbestrafter 37-Jähriger hat Bilder mit Kinderpornografie aus dem Internet heruntergeladen und Bekannten fünf Fotos geschickt.

Wegen Besitzes und Weitergabe von Bildern mit Kinderpornografie wurde der mit sieben Vorstrafen belastete Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Hinzu kommen sechs Monate Haft aus dem Strafrest einer einschlägigen Vorstrafe. Damit beträgt die Gesamtstrafe 15 Monate Gefängnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, denn der Angeklagte und die Staatsanwältin nahmen drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Der Schuldspruch erfolgte wegen der Vergehen der pornografischen Darstellung Minderjähriger. Die mögliche Höchststrafe wäre drei Jahre Haft gewesen.

Im Mai 2018 wurde der geschiedene Arbeitslose am Landesgericht wegen des Vergehens der Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen schuldig gesprochen. Demnach hat der Mann im April 2017 vergeblich versucht, ein zehnjähriges Mädchen in seine Wohnung zu locken. Nach eigenen Angaben hatte der Erwachsene die Absicht, das Kind sexuell zu missbrauchen. Er hat dem Kind einen Zettel gegeben. Auf das Papier hatte er geschrieben, das Mädchen solle in einer Viertelstunde zu ihm in seine Wohnung kommen. Sie dürfe aber niemandem davon erzählen. Daran hat sich das Kind zum Glück nicht gehalten.