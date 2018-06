15 Mal zugeschlagen: Opferstockdieb gefasst

Die Polizei hat in Vorarlberg einen 36-jährigen Mann festgenommen, der sich mehrfach als Opferstockdieb betätigt haben soll.

Am vergangenen Sonntag wurde in der Kirche in Doren der Opferstock aufgebrochen. Die Ermittlungen der Polizei Hittisau ergaben, dass in diesem Zusammenhang von einem Zeugen ein Pkw mit polnischem Kennzeichen wahrgenommen wurde. Daraufhin wurde eine landesweite Fahndung nach diesem Pkw in die Wege geleitet. Am Nachmittag desselben Tages wurde in der Kirche Bildstein ein weiterer Opferstock aufgebrochen. Im Zuge der sofortigen Kontrolle der Zufahrtsstraßen durch die Polizei Wolfurt und Lauterach konnte ein polnisches Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden.