15 Jahre Bezau Beatz: "Das Programm ist der Headliner"

Festival-Gründer und Musiker Alfred Vogel über die Erfolgsgeschichte der etwas anderen Konzertreihe, die ab 4. August ihr Jubiläum feiert.

Vor 15 Jahren entschied Jazz-Drummer Alfred Vogel, ein Musikfestival für improvisierte und kreative Musik mitten in den Bregenzerwald zu holen. "Ich war als Musiker einfach etwas unzufrieden mit der Situation im Bregenzerwald. Und als mir der damalige Bürgermeister Fröwis die Chance gab, eine Sommerkonzertreihe zu installieren, waren die Bezau Beatz geboren. Neben der klassischen Kultur der Zeltfeste eine willkommene, aber auch kontrovers diskutierte Alternative im Bregenzerwald", informiert Festival-Gründer Alfred Vogel. Die Reaktionen fielen durchaus gemischt aus, war die improvisierte und teils verrückt anmutende Musik für das zunächst vorwiegend heimische Publikum Neuland. Davon ließ sich der Schlagzeuger aber nicht beirren und die Bezau Beatz erfreuen sich inzwischen seit 15 Jahren stetig wachsender Beliebtheit, wie er im Interview mit VOL.AT ausführlich erklärt.

Bezau Beatz: Internationale Gäste an einzigartigen Locations

Mit der Wälderbähnle Remise fand die Konzertreihe ein ideales Hauptquartier, inzwischen werden verschiedenste Locations wie alte Sägen, Schmieden oder das altehrwürdige "Bähnle" selbst bespielt. "Der Raum ist entscheidend für die Auffassung eines Konzertes – gerade wenn eine Band inmitten des Publikums sitzt. Der Zuhörer ist direkt am Ort des Geschehens und kann die Intensität hautnah spüren", führt Vogel weiter aus. Inzwischen gastieren Gäste aus der ganzen Welt im Bregenzerwald. "Bei den Bezau Beatz gibt es in diesem Sinne keine Highlights. Das ganze Programm ist das Highlight, oder der Headliner. Deswegen gibt es auch keine Parallelkonzerte. Von Donnerstag bis Sonntag, 18 Acts, in voller Bandbreite!", meint der passionierte Musiker und Festival-Macher abschließend.