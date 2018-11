15-Jähriger baute Unfall mit Mercedes

"So weit muss man es als Jugendlicher zuerst einmal bringen“, sagte Richterin Sabrina Tagwercher. Der 15-jährige Angeklagte wurde gestern aus dem Gefängnis zur Verhandlung am Landesgericht Feldkirch vorgeführt.

Der unstete Arbeitslose befindet sich seit Montag in einem anderen Strafverfahren in Untersuchungshaft, weil er am vergangenen Wochenende am Diebstahl von zwei Fahrrädern beteiligt gewesen sein soll.