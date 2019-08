15-Jährige Vorarlbergerin dealte mit Drogen

Schülerin wegen Suchtgifthandel verurteilt, sie selbst kennt auch eine breite Palette verbotener Substanzen.

Seit zwei Jahren verkauft sie Ecstasy und Cannabis. 700 Stück der begehrten Pillen hat sie bereits verkauft, beim Cannabis sind es rund 170 Gramm. Was erstaunt, ist die Aussage des Teenagers. Sie nimmt die ganze Sache offenbar eher locker. „Ich hab was probiert, das war voll geil“, erinnert sie sich an eine spezielle Ecstasysorte. Insgesamt habe sie selbst rund 300 Ecstasy konsumiert. Daneben MDMA, Marihuana und Kokain.