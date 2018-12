15-Jährige MMA-Kämpferin stirbt durch ihr Smartphone

Eine furchtbare Tragödie hat sich in Russland ereignet. Die 15-Jährige MMA-Kämpferin Irina Rybnikova ist bei einem Unfall gestorben.

Der tödliche Unfall ereignete sich offenbar in ihrer eigenen Badewanne. Ihr Smartphone, das sie beim Baden benutzte, fiel ins Wasser. Das würde an sich kein gesundheitliches Problem darstellen. Doch das Handy war außerdem noch an ein Akkuladegerät angeschlossen. Das Smartphone hing also am Stromnetz, als es ins Wasser fiel. Das kostete der jungen Sportlerin das Leben, denn der dadurch verursachte Stromschlag tötete die junge Frau. Erst vor zwei Monaten war die MMA-Kämpferin russische Meisterin im Pankrations-Boxen geworden. Sie sollte laut Medienberichten sogar ins Nationalteam einberufen werden.