15. Golmer Cross Golf Charity: 205.000 Euro für einen guten Zweck

Golf am Golm

Am vergangenen Samstag fand das Herzstück der Veranstaltung statt: Traditionell gekleidet in Dirndl und Lederhose wurde über die Anita-Wachter-Strecke am Golm gegolft. Bei strahlendem Sonnenschein und vorbei an den letzten Schneefeldern genossen 168 Teilnehmer ein gemeinsames Frühstück beim Haus Matschwitz und freuten sich über das Wiedersehen. Besonders erwähnenswert ist die Teilnahme zahlreicher junger Golfer im Alter von 10 bis 15 Jahren, die von den Veranstalterfamilien geehrt und besonders gewürdigt wurden.