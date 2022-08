149 Dienstjahre sind genug

Im Beisein der Lehrerkollegen, Direktor Gert Hronek und Bürgermeister Hans Peter Pfanner wurden vier langjährige Lehrende an der Mittelschule Klostertal in den Ruhestand verabschiedet. Sprichwörtlich im Kreise ihrer Lehrerkollegen feierten Birgitte und Gerhard Pisoni, Monika Hintner und Erich Vonack am Zeugnistag im Lehrerzimmer ihre Verabschiedung. Direktor Gert Hronek zeigte in seinen Laudationes die Eigenheiten, die Gewissenhaftigkeit und das Engagement jedes einzelnen Neopensionisten auf. Das Ehepaar Brigitte und Gerhard Pisoni ergänzte sich perfekt in ihrem Tun und freut sich nun auf eine ruhige, aber sportliche Zeit, die sie viel mit ihren Enkeln verbringen möchten. Brigitte Pisoni unterrichtete 35 Jahre und ihr Mann Gerhard Pisoni 39 Jahre an der Mittelschule Klostertal. Ruhe und Gelassenheit Seit 37 Jahren sorgte die gewissenhafte, genaue und sehr fleißige Deutsch- und Geografielehrerin Monika Hintner dafür, dass die Klostertaler Schüler besten Unterricht genossen. Sie freut sich nun auf Ruhe, Gelassenheit und Zeit zum Durchatmen. Erich Vonach war 38 Jahre der Mittelschule Klostertal zugeordnet. Sorgte er früher jahrelang für die Erstellung des Stundenplanes und den Aufbau der EDV in der Schule, unterrichtete er später nur mehr wenig, da er IT-Betreuer wurde. Aufgrund einer Versetzung auf eigenen Wunsch in sein Heimattal (Mittelschule Großwalsertal) wurde Virgil Hartmann nach vier Jahren ebenfalls verabschiedet. Im Anschluss an die „interne Verabschiedung“ wurde der Abschluss des Schuljahres mit einem sehr guten Essen im Hotel Traube gefeiert. ©Doris Burtscher