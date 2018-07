1450: telefonische Beratung bei Sonnenstich und Co

Bregenz/Feldkirch – Hohe Sommertemperaturen können bei Menschen je nach Alter zu unterschiedlichen körperlichen Beschwerden führen. Betroffene sind sich oft unklar über den Schweregrad ihrer Symptome bzw. darüber, ob und welche medizinische Versorgung von Nöten ist. Auch in diesen Fällen kann ein Anruf bei der telefonischen Gesundheitsberatung "Wenn's weh tut! 1450" Abhilfe schaffen.

12 Prozent nutzen die Hotline

Die telefonische Gesundheitsberatung “Wenn’s weh tut! 1450” startete im letzten Jahr als Pilotprojekt in Vorarlberg, Niederösterreich und Wien. Nun zeigt eine Erhebung des GfK-Marktforschungsinstituts, dass dieses Angebot in Vorarlberg am besten ankommt. 72 Prozent der Befragten kennen die Hotline, zwölf Prozent nutzen bereits den kostenlosen Service.