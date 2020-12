1,45 Prozent mehr Gehalt für Landes- und Gemeindebienstete

Einvernehmliche Einigung auf eine Anpassung der monatlichen Bezüge um 1,45 Prozent.

Die Vorarlberger Landes- und Gemeindebediensteten (einschließlich der Bediensteten in den Krankenhäusern) erhalten im Jahr 2021 eine Abgeltung der Teuerung in Höhe von 1,45 Prozent. Damit wird in Vorarlberg, wie in anderen Bundesländern auch, der Bundesabschluss übernommen.