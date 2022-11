143 Neuinfektionen am Freitag in Vorarlberg

Insgesamt 143 Corona-Neuinfektionen wurden am Freitag registriert. 717 Menschen in Vorarlberg sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

