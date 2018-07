14 Jahre nach der Trennung: Heidi Klum zeigt sich mit Lenis Papa

Zum ersten Mal hat Heidi Klum ein gemeinsames Foto mit Flavio Briatore veröffentlicht. Der Ex-Formel 1-Manager ist der Vater von Klums Tochter Leni.

Vor zwei Jahren sagte der Ex-Formel 1-Teamchef gegenüber der italienischen Zeitung „Il Corriere della Sella“ über sein Verhältnis zu Leni. „Leni ist mein leibliches Kind. Aber wir waren uns von Anfang an einig, dass es mehr Sinn macht, wenn Seal sie adoptiert, weil ein Kind in einer Familie aufwachsen muss. Als Leni auf die Welt kam waren Heidi und ich bereits getrennt. Sie lebte in Los Angeles, ich in London. Die Distanz war zu groß. Es ist schwer ein Kind zu vermissen, das man niemals sieht.“ Das könnte oder scheint sich jetzt geändert zu haben.