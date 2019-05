14-Jähriger wütete beim Bregenzer Molo gegen Polizeibeamte

Der amtsbekannte und wohnsitzlose Jugendliche trat gegen die Polizisten, bespuckte, kratzte und biss sie. Danach randalierte er im Polizeiauto weiter.

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Rauferei in der Seepromenade am Molo in Bregenz gerufen. Bei der Sachverhalts-Aufnahme konnte festgestellt werden, dass gegen das 14-jährige männliche Opfer der Schlägerei eine Festnahme-Anordnung der Staatsanwaltschaft besteht.