14-Jährige stand erstmals im Tor der Rankweiler Frauen

Elena Julie Rickert gab bei der 0:2-Niederlage in Kleinmünchen ihr Debüt

Fünfeinmal Monate stand die ÖFB Frauen 2. Liga still. Zum Restart gab es für die Rankweiler Frauen im Duell der Tabellennachbarn in Kleinmünchen (OÖ) eine 0:2-Auswärtsniederlage. Die Truppe um Trainer Dursun Kaya musste dabei gleich auf sieben Stammspielerinnen verzichten: Torfrau Michaela Flach, Elis Eiler, Stefanie Köll, Nicole Lüchinger, Johanna Staffa, Melanie Wäger und Sandra Aloi fehlten aus verletzungs-, privaten-, und beruflichen Gründen. Ohne Testspiel bestritt Rankweil das erste Bewerbsspiel. Und es war die jüngste Mannschaft der Rankweiler aller Zeiten. 19,1 Jahre war der Durschnitt des Teams, davon vier U-18-Spielerinnen. Im Tor stand sogar erstmals die erst 14-jährige Elena Julie Rickert. Pech für Rankweil, dass Johanna Erhart in der Schlussphase nach dem 0:1-Rückstand nur die Querlatte traf (89.). Rankweil ist Sechster in der Tabelle.