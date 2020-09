1:4 in Salzburg. Altach verliert trotz Überzahl

Der SCR Altach musste sich Meister Red Bull Salzburg auswärts trotz 83 Minuten in Überzahl am Ende klar mit 1:4 geschlagen geben.

Die Altacher fuhren mit dem Selbstvertrauen nach Salzburg, der letzte Bezwinger des Meisters zu sein. Und das Spiel begann für die Rheindörfler vielversprechend. Bereits in der 7. Minute musste der Salzburger Ramalho nach einer Notbremse vom Feld - die Altacher hatten somit 83 Minuten Überzahl vor sich. Nach einem kurzen Schock übernahm der Meister aber auch in Unterzahl das Kommando und kam mehrfach zu guten Chancen. Den ersten Treffer des Spiels machten aber dennoch die Altacher: Nach einem schönen Lauf von Anderson köpfte Tartarotti dessen Flanke in der 33. Minute zum 0:1 ein. Doch nur 2 Minuten später glich Szoboszlai per Foulelfmeter zum 1:1 aus - Zwischenbrugger hatte Daka zu Fall gebracht. In der 41. Minute sorgte Daka nach sehenswerter Koita-Vorarbeit sogar noch vor der Pause für die Salzburger Führung.