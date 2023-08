14 Asylanträge und 29 Aliaspersonalien: Tunesier in Lindau aufgegriffen

Bei Kontrollen der Lindauer Grenzpolizei am Sonntagabend wurde ein tunesischer Staatsangehöriger unter anderem wegen unerlaubter Einreise angezeigt.

Am Montagabend haben deutsche Bundespolizisten einen tunesischen Staatsangehörigen in Zurückschiebungshaft eingeliefert. Der Mann war am Vorabend ohne ausreichende Ausweisdokumente aufgegriffen worden. Im Laufe der Sachbearbeitung ergab sich der Verdacht, dass der Polizeibekannte bereits weitere Straftaten begangen hat.