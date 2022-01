14.829 Vorarlberger vergangene Woche geimpft

In Vorarlberg wurden in der vergangenen Woche 14.829 Corona-Impfungen verabreicht.

Für den Eigenschutz, den Schutz des persönlichen Umfelds und für die weitere Pandemiebekämpfung sei ganz entscheidend, dass sich möglichst viele Vorarlberger impfen lassen, bekräftigt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Impfbereiten Personen stehe weiterhin ein umfangreiches Angebot an Impfmöglichkeiten in Vorarlberg zur Verfügung und es sind in den bevorstehenden Wochen noch ausreichend Impftermine frei, so Rüscher. In der abgelaufenen Woche (von Montag, 10. Januar, bis Sonntagabend, 16. Januar 2022) haben sich landesweit insgesamt 14.829 Menschen impfen lassen, informiert die Gesundheitsreferentin.

"Verlieren Sie keine Zeit"

Erneut entfiel der allergrößte Teil der verabreichten Impfungen auf Personen, die mit einer Booster-Impfung ihren Impfschutz aufgefrischt haben. Zweifach Geimpfte verbessern die Schutzwirkung erheblich, wenn sie bereits vier Monate nach der zweiten Corona-Impfdosis die dritte Teilimpfung abholen. Genesene, die vor ihrer Infektion geimpft waren, sollen eine weitere Impfung ab sechs Monaten nach der Genesung erhalten. Vier Wochen nach ihrer Genesung sollten sich Personen impfen lassen, die zuvor nicht geimpft waren. Wer sich zwischen der ersten und zweiten Impfung angesteckt hat, soll die zweite Impfung ebenfalls vier Wochen nach der Genesung vornehmen. „Verlieren Sie keine Zeit und schützen Sie sich vor einem möglichen schweren Krankheitsverlauf“, appelliert Landesrätin Rüscher an alle bislang noch Ungeimpften bzw. an alle, die ihre Drittimpfung noch nicht bekommen haben.

14.829 Immunisierungen in vergangener Impfwoche

Insgesamt wurden von Montag, 10. Januar, bis Sonntagabend, 16. Januar 2022, landesweit 14.829 Impfdosen verabreicht. 11.553 entfielen auf Drittimpfungen. Daneben wurden insgesamt 1.261 Erst- und 2.015 Zweitimmunisierungen durchgeführt. Geimpft wurde wieder in den Impfzentren Dornbirn und Nenzing, in den drei großen Vorarlberger Einkaufszentren – Interspar in Feldkirch-Altenstadt, Zimbapark in Bürs und Kaufhaus der Wälder in Egg sowie in ärztlichen Ordinationen und durch mobile Impfteams.

Die Impfungen verteilen sich wie folgt:

8.344 Impfungen in den Impfstraßen in Dornbirn und Nenzing

4.576 Impfungen in ärztlichen Ordinationen

1.655 Impfungen in den Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren

254 Impfungen durch mobile Teams

705 Impfungen für fünf- bis elfjährige Kinder

In den beiden Impfstraßen Dornbirn und Nenzing wurden 6.836 Auffrischungsimpfungen und 618 Erstimpfungen verabreicht. Von jenen, die sich in den EKZ-Impfkojen impfen ließen, holten sich 1.355 eine Booster-Impfung (3. Teilimpfung) und 146 ihre erste Dosis. In ärztlichen Ordinationen wurde der Corona-Impfschutz in 3.142 Fällen erneuert, ihre Erstimpfung haben dort 477 Personen erhalten. Die Durchimpfungsrate in Vorarlberg liegt damit derzeit bei 68,5 Prozent.