14.778 Infizierte in Vorarlberg

Die Anzahl der Infizierten in Vorarlberg sinkt weiterhin. Bis Mittwochmorgen wurden 388 Neuinfektionen gemeldet.

Stand Mittwoch, 8 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 1.530 Neuinfektionen gemeldet, dem standen 2.326 Genesungen gegenüber. Bis Mittwochmorgen kamen 388 Neuinfektionen hinzu (bei 492 Genesungen).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag in Vorarlberg auf 2.998 geesunken. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls gesunken - auf 2.378

Lage in den Spitälern

473 Todesopfer

Am Dienstag wurden in Vorarlberg vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirs verzeichnet. Insgesamt sind bisher 473 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.