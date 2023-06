14.000 Euro Schaden: Professionelle E-Bike-Diebe festgenommen

Eine Diebesbande hat in Vorarlberg, Oberösterreich und der Steiermark E-Bikes, E-Scooter und Parfums im Wert von mindestens 14.000 Euro gestohlen.

Am Donnerstag, 8. Juni 2023 gegen 17.50 Uhr wurde ein unbekannter Mann in Innerbraz beobachtet, wie er mit einem gestohlenen E-Bike in Richtung Arlberg fuhr.