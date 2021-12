13,7 Mio. Euro in Ambergtunnel investiert

Am heutigen Montag schließt die Asfinag den Sicherheitsausbau des Ambergtunnels auf der A14 nach knapp neun Monaten Bauzeit ab. Trotz Corona-Pandemie konnten somit die Arbeiten fristgerecht finalisiert werden.

Der Sicherheitsausbau umfasst unter anderem einen neuen Fahrbahnbelag mit erhöhter Griffigkeit auf 25.000 Quadratmetern Fläche, eine optimierte Löschwasserversorgung und zusätzliche elektronische Informationsschilder an den Portalbereichen, die rechtzeitig über Ereignisse im Tunnel warnen.

Mikrofonsystem erkennt ungewöhnliche Geräusche

Mit Umsetzung dieser Maßnahme wurde ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Energieeffizienz von Tunnelanlagen geleistet. Zudem ist man durch Installation einer neuen Noteinspeisung für einen Blackout vorbereitet. Die Baustelle wurde zum größten Teil in den Nachtstunden abgewickelt, so wurde der Verkehr möglichst wenig behindert. Die Asfinag investierte 13,7 Millionen Euro in Sicherheit und Nachhaltigkeit beim Ambergtunnel.