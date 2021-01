132 Neuinfektionen und ein weiteres Todesopfer

Erstmals in dieser Woche wurden in Vorarlberg wieder über 100 Neuinfektionen registriert.

Stand Mittwoch 24 Uhr: In Vorarlberg ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen am Mittwoch um 2 auf 1.032 Fälle gestiegen.

Wie aus dem Dashboard des Landes hervorging, standen 132 Neuinfektionen 129 Genesungen gegenüber. Auch ein weiteres Todesopfer gab es am Mittwoch zu beklagen. Die Zahl der Menschen, die in Vorarlberg am oder mit dem Virus verstorben sind beträgt 232.