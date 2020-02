1300 Kilometer für Freispruch gefahren

Russischer Lkw-Fahrer ist kein Umweltsünder, dennoch soll er zahlen.

Im Juni vergangenen Jahres blieb der 25-Jährige mit dem Tank seines Lkws-an einem Kanaldeckel hängen. Ein Loch wurde in den Tank gerissen. Rund 300 bis 400 Liter Diesel liefen aus. Der Deckel lag geöffnet auf dem Rankweiler Autobahnparkplatz Frutzbrücke. Warum der Deckel in der Dunkelheit dort lag, weiß niemand. Der Lenker versuchte sofort das Leck zu stopfen, klemmte zudem die weitere Leitung ab und bat Kollegen, die Polizei zu verständigen, was diese auch taten.