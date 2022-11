13 Polizeieinsätze wegen Halloween in Vorarlberg

In der Nacht auf Dienstag musste die Polizei 13 mal Halloween-bedingt einschreiten.

Die Nacht auf den 1. November 2022 verlief in Vorarlberg im Gegensatz zu anderen Bundesländern in Österreich verhältnismäßig ruhig.

Insgesamt musste die Polizei am Montag, den 31.10.2022, zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr 13 mal in Zusammenhang mit Halloween einschreiten. In Lustenau, Dornbirn, Hard, Schlins und Hohenems wurden Häuserfassaden mit Eiern beworfen. In den meisten Fällen hinterließen die Eierwürfe keine bleibenden Beschädigungen. Ebenfalls in Lustenau und Hard wurden immer wieder Knallkörper von Jugendlichen gezündet. In Frastanz besprühten unbekannte Täter eine Garage mit Farbe.