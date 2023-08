13 Niederlagen gegen Sturm Graz, Austria Lustenau will Negativserie beenden

Eine Mammutaufgabe wartet für die Mader-Mannen im Heimspiel gegen die Steirer.

Das zweite Heimspiel der Saison steht an und dabei wartet auf den SC Austria Lustenau eine echte Mammutaufgabe. Der SK Sturm Graz ist in Lustenau zu Gast, derzeit Tabellenzweiter und eines der noch ungeschlagenen Teams der Liga. Auch wenn es nicht einfach wird, die Austria möchte unbedingt punkten, im Idealfall überraschen und drei Punkte holen.

Der Ticker vom Spiel Austria Lustenau vs SK Sturm Graz

Der Gegner - SK Sturm Graz

Die Grazer konnten sich in den letzten beiden Jahren als fixe Nummer 2 in Österreich etablieren. In dieser Saison ist das Ziel der Steirer erneut, die Salzburger endlich hinter sich zu lassen und Meister zu werden. Sturm Graz verfügt über einen hoch talentierten Kader, der auch in den letzten Jahren einige mittlerweile international spielende Kicker hervorgebracht hat. Hojlund und Emegha sind zwei der bekanntesten Beispiele. Daher weiß auch Trainer Markus Mader, was für eine schwierige Aufgabe vor den Austrianern liegt. "Über die Qualität von Graz müssen wir nicht diskutieren, sie sind eine Mannschaft mit extrem hoher Qualität und es wird für uns eine Hercules-Aufgabe", so Mader über den Gegner. Die Grazer mussten unter der Woche in der CL-Qualifikation eine Niederlage gegen PSV Eindhoven hinnehmen (1:2) und werden umso motivierter sein, in der Liga wieder voll zu punkten. In der letzten Ligapartie gab es nur ein 0:0 gegen Austria Klagenfurt, darum ist ein Dreier gegen Grün-Weiß nötig, um den Anschluss an Salzburg nicht zu verlieren. Die Grazer müssen auf David Schnegg verzichten, dafür wurde mit Seedy Jatta ein neues Talent für die Offensiv erst diese Woche verpflichtet.

Die Austria

Bei Grün-Weiß lag der Fokus diese Woche auf der Aufarbeitung der letzten Liga-Partie. Gegen den WAC holte das Team am Ende einen Punkt der gleichzeitig glücklich und auch etwas unglücklich war. "Wir können mit dem Punkt in Wolfsberg leben, denn der Gegner hatte insgesamt mehr und auch die besseren Chancen. Aber hätten wir den Elfmeter zum 2:0 verwandelt, hätte die Partie auch anders verlaufen können", analysiert der Austria-Coach nüchtern. "Wir haben das Spiel aber intensiv aufgearbeitet. Uns war es wichtig aufzuzeigen, wie die Chancen der Gegner entstanden sind und wo wir ansetzen müssen, um das in Zukunft zu verbessern bzw. weniger Chancen zu zulassen". Kadertechnisch haben Markus Mader und sein Team mit Boris Moltenis eine neue Option bekommen. Das Trainerteam hat aber über einen Einsatz noch nicht entschieden, da Moltenis erst wenige Einheiten mit der Mannschaft hatte und Zeit bekommen soll, anzukommen. Zusätzlich liegt Donnerstagmittag noch keine Spielgenehmigung vor. Verzichten muss man bei der Austria definitiv auf Pius Grabher und Lukas Fridrikas. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Yadaly Diaby, den die Adduktoren ein wenig plagen. Trotz der Ausfälle will die Austria gegen Sturm Graz mitspielen. "Wir nehmen diese schwierige Aufgabe gerne an und wissen, dass es eine starke Leistung braucht. Wir müssen als Einheit auftreten und aggressiv gegen die Grazer vorgehen. Sie werden versuchen uns früh anzulaufen und hinten einzuschnüren", erklärt Mader. "Deshalb müssen wir von der ersten Sekunde an da sein. Wir waren zuletzt zu Beginn der Spiele immer sehr nervös, das müssen wir ablegen und selbstbewusst auftreten. Es braucht Mut, auch gegen einen deutlich stärkeren Gegner mitspielen zu wollen. Wenn wir die Grazer aus dem Tritt bringen können, dann werden wir zu unseren Chancen kommen und die gilt es dann zu nutzen", so der Trainer abschließend.

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 13 der 14 Spiele gegen den SC Austria Lustenau und gab nur beim ersten Duell 1997 Punkte ab. Sturm gewann die letzten 13 BL-Spiele gegen Lustenau – das gelang zuvor keinem Team gegen ein anderes in der Bundesliga-Historie.

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 14 Duelle und traf auch nur gegen Lustenau in jedem der ersten 14 BL-Spiele. Die Steirer erzielten dabei 46 Tore – mehr Tore gelangen in den ersten 14 BL-Spielen gegen einen Gegner nur dem FC Salzburg gegen den SKN St. Pölten (sogar 49).

Der SK Sturm Graz blieb wie in der Vorsaison in den ersten drei Runden der neuen BL-Saison ungeschlagen, sieben Punkte nach den ersten drei Spielen ist die beste Zwischenbilanz der Grazer seit der Saison 2017/18 (damals 9) in der Bundesliga.

Der SK Sturm Graz kassierte wie der FC Salzburg in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga kein Gegentor – das gelang vor dieser Saison zuletzt dem LASK 2019/20. Sturm gelang das zuvor nur 1998/99. Saisonübergreifend spielte der SK Sturm Graz in jedem der letzten vier BL-Spiele zu null und kassierte auch gegen den SC Austria Lustenau in den letzten vier BL-Duellen kein Gegentor.

Der SC Austria Lustenau ließ in den ersten drei Spielen dieser Saison der Bundesliga Chancen für 8,2 Gegentore zu – Höchstwert. Die Vorarlberger kassierten aber 3,2 Gegentore weniger – Bestwert. Der SK Sturm Graz erzielte allerdings 1,1 Tore mehr als zu erwarten waren (5 Tore bei 3,9 xG) – nur der SK Austria Klagenfurt war bislang effizienter (+1,9).

Österreichische Bundesliga 2023/2024

4. Spieltag

SC Austria Lustenau – SK Sturm Graz Samstag 17 Uhr, SR Josef Spurny

Alle Ergebnisse, Tore aller Ligen

SK Austria Klagenfurt – Cashpoint SCR Altach Samstag 19.30 Uhr, SR Daniel Pfister

WSG Tirol – LASK Linz Samstag 17 Uhr, SR Gerhard Grobelnik

FK Austria Wien – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr, SR Christopher Jäger

FC BW Linz – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr, SR Walter Altmann (T)

TSV Hartberg – FC RB Salzburg Sonntag 17 Uhr, SR Harald Lechner