13 Mastersplätze werden für 24 Mannschaften vergeben

24 Teams kämpfen in den vier Aufstiegsrunden um die dreizehn Plätze für den Hauptbewerb.

Die Gruppenphase im Vorrundenturnier von der 25. Auflage im Sparkassen Hallenmasters in Wolfurt ist abgeschlossen. Sechs Klubs aus der 1. Landesklasse, ein Sextett aus der 2. Landesklasse, ein Trio von der 3. Landesklasse, drei Mannschaften aus der 4. Landesklasse, die zwei Underdogs Austria Lustenau Juniors, Viktoria Bregenz 1b aus der 5. Landesklasse plus vier Teams der Unter-18-Jährigen haben sich für die vier Aufstiegsrunden mit je sechs Mannschaften und jeweils drei Aufsteigern inklusive einem Lucky Loser in den Hauptbewerb des Sparkasse Hallenmasters 2022/2023 qualifiziert bzw. haben die Chance ein Ticket im Konzert der Großen zu ergattern. Viele neue Namen im Amateurfußball werden ab dem Beginn des großen Masters am 26. Dezember (17 Uhr) unter den Teilnehmern sein. Spätestens nach der Gruppenphase in der Vorrunde trennt sich aber jetzt in den vier Aufstiegsrunden endgültig die Spreu vom Weizen. Das Vorgeplänkel ist vorbei, jetzt geht es ans Eingemachte. Mit einer blütenweißen Weste gehen einzig und allein die Juniors von Feldkirch und Bregenz sowie Tisis (1. LK) in die zweite, entscheidende Phase im Vorrundenturnier. Tisis war in der Gruppenphase mit 22 (!) Treffern in vier Partien die Torfabrik. Allerdings wurden Nenad Krstic und Co. nicht gefordert und spazierten in die nächste Runde. Die zweite Kampfmannschaft von Blau-Weiß Feldkirch trifft heute in der ersten Aufstiegsgruppe auf die zweite Garnitur von Rot-Weiß Rankweil und die zwei Wälderklubs Doren und SPG Egg/Andelsbuch plus den Junioren von Team Bodensee und FNZ Bregenzwald. Apropos Bregenzerwald U-18: Trainer Reinaldo Ribeiro spielt mit den Wälder-Talenten selber noch mit, „Ribi“ war im Turniersieg mit Andelsbuch (2014) auch bester Spieler des Hallenmasters. Mit Hittisau (Vorarlbergliga), Bürs, Hohenweiler, Thüringen (alle 1. LK), Klostertal, Vandans (beide 2. LK) und Mäder (3. LK) verabschiedeten sich schon mehrere Einser-Teams nach einem Kurzauftritt von der Jubiläumsauflage in Wolfurt