1243 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg

Stand Samstag 24 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen bis Samstagmitternacht 68 Neuinfektionen 87 Genesungen gegenüber, damit galten 1.243 Personen als Corona-positiv. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Samstag bei 162,7.

Lage in Spitälern stabil

In Vorarlberg wurden am Samstag neun Personen aufgrund einer COVID-Infektion intensivmedizinisch behandelt, es stehen noch 15 Intensivbetten zur Verfügung. In den Spitälern werden insgesamt 27 Corona-Patienten stationär versorgt, 94 Betten sind noch verfügbar