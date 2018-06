1200 Seelengemeinde Langenegg feierte ihre Helden

Nach dem zweiten Meistertitel in der Vorarlbergliga und dem Aufstieg in die Regionalliga West kannte der Jubel bei den Spielern von Zima FC Langenegg und den Fans keine Grenzen. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

FC Langenegg traf am 16. Juni in der 30. Runde der Vorarlberg-Liga zuhause auf Bregenz SW. Vor ca. 200 Zuschauern gelang FC Langenegg ein 2:0 (0:0) Sieg.

Der Spielverlauf im Detail:

Andreas Röser erzielt in Minute 68 mit seinem Treffer die 1:0 Führung für FC Langenegg.

Durch den Treffer von Andreas Röser in Minute 87 kann FC Langenegg den Vorsprung weiter ausbauen.